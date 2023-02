Possessi e partitella ad alta intensità, venerdì mattutino

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria a Bogliasco. Sul campo 2 del “Mugnaini” Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, possessi e partitella finale ad alta intensità. Per quanto riguarda i singoli, sessioni differenziate per Manuel De Luca, Koray Günter, Fabio Quagliarella e Simone Trimboli; percorsi di recupero infine per Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è in agenda un allenamento mattutino.